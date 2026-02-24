Минсельхоз намерен сократить площадь посева пшеницы и нарастить кукурузу

— Пересмотрены индикаторы диверсификации по кукурузе, и планируется значительное расширение ее посевных площадей, в том числе в северных регионах. В целом площадь кукурузы планируется довести до 265 тыс. га, что на 90 тыс. га больше, чем в прошлом году. В южных регионах проводится оптимизация водоемких культур. Площадь риса сокращена на 20,2 тыс. га в соответствии с лимитами водопользования. По хлопчатнику запланировано увеличение площадей под капельным орошением. Структура посевных площадей текущего года позволит получить необходимый для полного обеспечения внутренней потребности объем урожая, учитывает конъюнктуру рынка и внешний спрос, что даст возможность снизить риски, связанные с колебаниями цен", — сообщил Айдарбек Сапаров.