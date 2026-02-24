Китай поможет выращивать кукурузу в Казахстане

При этом площадь пшеницы будет сокращена на 125 тысяч га и составит 12,1 млн га.
«В соответствии с вашим поручением ведется работа по обеспечению сырьевой базой планируемые к вводу в эксплуатацию предприятий по глубокой переработке кукурузы. В этой связи нами пересмотрены индикаторы диверсификации по кукурузе и планируется значительное расширение ее посевных площадей, в том числе в северных регионах», — сказал Сапаров.
В 2026 году площадь кукурузы планируется довести до 265 тысяч га, что на 90 тысяч га больше, чем в прошлом году.
«Для этого министерством проведена встреча с китайской компанией, выразившей готовность оказать практическое содействие путем обмена опытом выращивания кукурузы в северных регионах Китая со схожими почвенно-климатическими условиями. Кроме того, в настоящее время прорабатывается возможность форвардного финансирования фермеров через Продкорпорацию с последующей реализацией кукурузы инвестору в целях загрузки предприятия. В этой связи просим регионы проявить заинтересованность, перенять международный опыт по выращиванию кукурузы и активизировать работу по расширению ее посевных площадей», — обратился министр.