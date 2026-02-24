Китай поможет выращивать кукурузу в Казахстане

«Для этого министерством проведена встреча с китайской компанией, выразившей готовность оказать практическое содействие путем обмена опытом выращивания кукурузы в северных регионах Китая со схожими почвенно-климатическими условиями. Кроме того, в настоящее время прорабатывается возможность форвардного финансирования фермеров через Продкорпорацию с последующей реализацией кукурузы инвестору в целях загрузки предприятия. В этой связи просим регионы проявить заинтересованность, перенять международный опыт по выращиванию кукурузы и активизировать работу по расширению ее посевных площадей», — обратился министр.