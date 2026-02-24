Казахстанцы купили почти 235 тысяч новых автомобилей за прошлый год — дилеры

Об этом говорили представители отрасли 23 февраля на пресс-конференци в Астане. Они подвели итоги ушедшего года и обозначили ориентиры на 2026-й. В обсуждении приняли участие президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева, генеральный директор дилерской сети Orbis Auto Динара Искакова, президент автомобильной компании Allur Оксана Холстинина, заместитель генерального директора «СемАЗ» Кыдыролла Жумагулов и генеральный директор Astana Motors Бекнур Несипбаев. Именно вокруг стратегической задачи омоложения автопарка была выстроена вся дискуссия, организованная Казахстанским автомобильным союзом.