Казахстанцы купили почти 235 тысяч новых автомобилей за прошлый год — дилеры

Речь идёт о безопасности, экологии, локализации производства и формировании полноценной индустриальной экосистемы. О каких именно показателях, объёмах производства, динамике продаж и ценовых изменениях идёт речь — читайте подробнее в материале на El.kz.
Прошлый год стал для рынка показательным. По итогам 2025 года официальные дилеры реализовали 234 852 новых автомобиля, что на 14,4 процента больше прошлого года.
Сейчас в Казахстане на тысячу жителей в стране приходится 291 автомобиль, и этот показатель заметно ниже уровня развитых стран.
К тому же у нас очень много старых авто. Более 41 процента машин старше двадцати лет, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения и экологию.
Об этом говорили представители отрасли 23 февраля на пресс-конференци в Астане. Они подвели итоги ушедшего года и обозначили ориентиры на 2026-й. В обсуждении приняли участие президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева, генеральный директор дилерской сети Orbis Auto Динара Искакова, президент автомобильной компании Allur Оксана Холстинина, заместитель генерального директора «СемАЗ» Кыдыролла Жумагулов и генеральный директор Astana Motors Бекнур Несипбаев. Именно вокруг стратегической задачи омоложения автопарка была выстроена вся дискуссия, организованная Казахстанским автомобильным союзом.
«Обновление автопарка Казахстана — это вопрос экологии и безопасности на дорогах. Новые, современные, технологичные автомобили с гарантией и по доступным ценам для казахстанцев — приоритетная задача», — подчеркнула президент союза Анар Макашева на конференции.
По её словам, стратегическая задача отрасли заключается не только в увеличении продаж, но и в системном омоложении парка. Это означает синхронизацию производства, финансовых инструментов и регулирования рынка.
Рост отечественного производства.
Ключевая логика 2026 года строится вокруг простой, но последовательной модели. Локализация снижает себестоимость, это позволяет сдерживать рост цен, а доступные автомобили стимулируют обновление автопарка. В 2025 году доля автомобилей отечественного производства достигла 69 процентов, что стало важным структурным сдвигом для рынка.
Рост производства по итогам года составил 18 процентов, и в отрасли рассчитывают усилить динамику. Запуск новых предприятий и расширение действующих мощностей создают дополнительный промышленный эффект.
«Создание собственной автокомпонентной базы — это стратегическое направление. Это рабочие места, инвестиции и поддержка малого и среднего бизнеса», — отметила Анар Макашева.
Цены на автомобиль.
Статистика подтверждает влияние локализации на стоимость. По данным Бюро национальной статистики, рост цен на новые автомобили в декабре 2025 года составил 5,4 процента, тогда как на машины отечественного производства увеличение было всего 1,9 процента. Это существенная разница, особенно на фоне инфляционных процессов.
Дополнительным фактором стала ценовая политика производителей. После запуска мультибрендового завода компанией Astana Motors в сентябре прошлого года было объявлено о снижении цен на ряд моделей брендов Chery, Changan и Haval в диапазоне 7−15 процентов. Такой шаг усилил конкуренцию и стал стимулом для покупателей.
«Мы ставим перед собой задачу в течение нескольких лет довести уровень локализации до 51 процента», — заявил генеральный директор Astana Motors Бекнур Несипбаев.
Автокредитование.
Отдельный акцент сделан на структуре спроса. Сегодня свыше 70 процентов автомобилей приобретаются в кредит, и это формирует новую потребительскую модель. Автомобиль становится финансовым решением на несколько лет вперёд.
«Покупатель оценивает не только цену, но и полную стоимость владения — условия финансирования, ежемесячный платёж и будущие расходы. В 2026 году именно эта логика будет определять структуру спроса», — отметила генеральный директор Orbis Auto Динара Искакова.
Таким образом, обновление автопарка зависит не только от производства, но и от доступности финансовых инструментов.
Китайские бренды.
В структуре официальных продаж доля китайских брендов по итогам 2025 года составила 39 процентов. Эксперты считают, что эта пропорция в 2026 году сохранится примерно на текущем уровне, поскольку рынок остаётся конкурентным.
«Если сравнивать с другими мировыми рынками, это не является максимально высоким показателем», — подчеркнула Анар Макашева.
При этом представители предприятий отмечают, что в сегменте коммерческой техники китайские компании также усиливают позиции, однако западные и американские бренды продолжают удерживать свою аудиторию.
Электромобили и новая структура парка.
Сегмент электротранспорта постепенно укрепляется. По состоянию на сентябрь в стране зарегистрировано 21 765 полностью электрических автомобилей без учёта гибридов. Рост будет зависеть от развития инфраструктуры и регулирования.
Производство и рабочие места.
Отрасль рассчитывает, что в 2026 году объёмы производства вырастут примерно на 22 процента за счёт выхода новых предприятий на проектную мощность. Это позволит укрепить позиции казахстанского автопрома как одного из драйверов промышленного роста.
В ближайшей перспективе планируется создание порядка 5000 рабочих мест, а сегодня в автомобильной промышленности занято более 11 169 человек. Обновление автопарка в этой логике становится не просто рыночным процессом, а частью индустриальной политики страны.
