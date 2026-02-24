В Башкирии льготникам дадут право находить для себя земельные участки

Самостоятельный поиск участка и его образование — это не обязанность, а право, которым льготники могут воспользоваться по желанию, для ускорения получения земли или выбора желаемого участка. Для тех, кто не хочет или не может заниматься этим вопросом самостоятельно, ничего не меняется — они могут оставаться в очереди или же выбрать денежную компенсацию, пояснили в Курултае. Расчёт на то, что с новым порядком очередь будет двигаться быстрее.