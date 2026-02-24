В Башкирии льготникам дадут право находить для себя земельные участки

Госсобрание Башкирии планирует принять поправки в закон о земельных отношениях. Пленарное заседание состоится в пятницу, 27 февраля. В новой редакции закон предоставит льготникам, имеющим право на получение бесплатного участка, возможность самостоятельно найти и «образовать» его, то есть провести юридическую процедуру с определением границ, присвоением кадастрового номера и внесением в ЕГРН. Этот процесс должен соответствовать градостроительной документации и правилам землепользования и застройки.
Земля должна быть в границах населённого пункта и в зоне, предназначенной для индивидуального строительства. Затем льготники подают в минземимущества или в местную администрацию заявление о предварительном согласовании. Положительное решение и станет основанием для бесплатного выделения земли.
Самостоятельный поиск участка и его образование — это не обязанность, а право, которым льготники могут воспользоваться по желанию, для ускорения получения земли или выбора желаемого участка. Для тех, кто не хочет или не может заниматься этим вопросом самостоятельно, ничего не меняется — они могут оставаться в очереди или же выбрать денежную компенсацию, пояснили в Курултае. Расчёт на то, что с новым порядком очередь будет двигаться быстрее.
По данным минземимущества на начало текущего года, в очереди на бесплатную землю состоят 16 098 граждан. Из них 10 434 — многодетные семьи; 2823 — нуждающиеся в жилых помещениях; 1665 — семьи с ребёнком-инвалидом; 626 — участники СВО и семьи погибших; 531 — молодые семьи; 19 — бюджетники. 80% очереди относится к Уфе и уфимской агломерации, где свободных участков нет в течение уже многих лет.
Ранее сообщали: в Башкирии планируется выявить участки площадью более 1 тысячи га по проекту «Земля для стройки».