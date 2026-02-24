В Казахстане изменили правила перевозки крупногабаритных грузов

Госуслугу по выдаче специального разрешения оказывают территориальные подразделения Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля и органы госдоходов в пунктах пропуска автотранспортных средств через госграницу, а также в иных местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС перевозчикам по месту их регистрации.