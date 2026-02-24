Ричмонд
В Казахстане изменили правила перевозки крупногабаритных грузов

Приказом министра транспорта от 18 февраля 2026 года внесены изменения и дополнения в Правила организации и осуществления перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, правила дополнены пунктом о том, что перевозки крупногабаритных и тяжеловесных автотранспортных средств с грузом или без груза в период действия временных ограничений движения транспортных средств осуществляются на основании специального разрешения.

Госуслугу по выдаче специального разрешения оказывают территориальные подразделения Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля и органы госдоходов в пунктах пропуска автотранспортных средств через госграницу, а также в иных местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС перевозчикам по месту их регистрации.

Для получения госуслуги нужно направить заявление услугодателю через веб-портал «электронного правительства».

Специальное разрешение, действующее в течение указанного в нем срока, выдается на одно автотранспортное средство, перевозящее однотипный крупногабаритный и тяжеловесный неделимый груз.

Специальное разрешение выдается до 5 поездок на срок до 45 календарных дней, от 6 до 10 поездок на срок до 90 календарных дней и свыше 10 поездок на срок до шести месяцев.

Также правила дополнены нормами, что для дальнейшего следования перевозчиком по маршруту движения с превышением весовых или габаритных параметров автотранспортного средства без груза или с неделимым грузом либо жидким грузом, перевозимом в специализированных автомобилях-цистернах, после производятся:

уплаты суммы сбора за проезд автотранспортных средств за фактическую пройденную часть маршрута следования; уплаты суммы сбора за предстоящую часть маршрута следования без получения специального разрешения при условии соблюдения предельных весовых и (или) габаритных параметров, обеспечивающих проезд по придорожным инфраструктурам, установленных на постоянной основе согласующей организацией по определенному маршруту следования.

Приказ вводится в действие с 25 апреля 2026 года.