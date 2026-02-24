В 2026 году капремонт проведут в 750 домах Красноярского края

В их числе — ремонт кровель в 12 домах, электроснабжения в семи, фасадов в двух, инженерных коммуникаций и подвальных помещений, систем газоснабжения в двух домах, а также замена 21 лифта в шести жилых зданиях.
В Министерстве строительства Красноярского края напомнили, что в 2025 году завершился очередной трехлетний этап региональной программы капремонта. В период с 2023 по 2025 годы выполнено более 4100 видов работ в 2908 многоквартирных домах.
Очередность проведения ремонта определяется региональной программой и формируется с учетом технического состояния жилого фонда.