Займов за 5 минут больше не будет: что меняется с 1 марта

Для граждан это означает, что без регистрации в биометрической системе оформление онлайн-займа у соответствующих организаций станет невозможным. Для микрофинансовых организаций новый закон — это не только формальность, но и обязательная норма, нарушение которой влечет за собой санкции со стороны контролирующих органов. Регулятор может применять меры воздействия, включая штрафы и даже запрет на деятельность, если организация не выполнит новые требования.