Займов за 5 минут больше не будет: что меняется с 1 марта

Это означает конец эпохи так называемых «займов за пять минут», которые ранее пользовались популярностью благодаря своей простоте, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом рассказала агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова. Изменения, вступающие в силу в указанную дату, фактически кардинально перерабатывают рынок микрофинансовых услуг.
Законодательство теперь требует обязательного использования биометрической системы для идентификации или аутентификации заемщика при заключении договора в электронном формате. Иными словами, современные онлайн-займы, ранее оформляемые через простую проверку паспортных данных и СМС-код, утратят свою юридическую силу, и оформить микрозайм без прохождения биометрической процедуры будет невозможно.
Обязанность применять биометрическую аутентификацию касается именно договоров, оформляемых дистанционно, через интернет. Это подчеркивается в законе, что означает: все офлайн-сделки, заключенные лично в офисе или в другом месте, на эту обновленную норму не распространяются.
В случае, если займ оформляется онлайн, обязательной становится процедура биометрической идентификации, которая должна проходить в строго установленном законом порядке. Такой шаг направлен на усиление защиты прав потребителей и предотвращение мошенничества.
Важно отметить, что переходный период регулируется отдельно для различных категорий микрофинансовых организаций. Для микрофинансовых компаний, осуществляющих микрокредитование, новый режим вступит в силу уже 1 марта 2026 года.
Для граждан это означает, что без регистрации в биометрической системе оформление онлайн-займа у соответствующих организаций станет невозможным. Для микрофинансовых организаций новый закон — это не только формальность, но и обязательная норма, нарушение которой влечет за собой санкции со стороны контролирующих органов. Регулятор может применять меры воздействия, включая штрафы и даже запрет на деятельность, если организация не выполнит новые требования.