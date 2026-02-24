Россияне смогут зарегистрироваться в апартаментах

В России появится возможность временной регистрации граждан в апартаментах, если они фактически используются для проживания. Законопроект был опубликован 20 февраля на официальном портале нормативных правовых актов.
В понятие «место пребывания» включат нежилые помещения, которые фактически пригодны для жизни. Таким образом власти хотят устранить правовой пробел, возникший после решения Конституционного суда.
Жилым помещением будет считаться то, характеристики которого, согласно проектной документации, схожи с квартирами в многоквартирных домах и которое не входит в номерной фонд гостиниц или иных мест временного проживания. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Также изменят правила регистрации граждан по месту пребывания и жительства и порядок ведения единого государственного информационного ресурса регистрационного учета.
Ранее Конституционный суд установил, что россияне имеют право на регистрацию по месту пребывания в нежилых помещениях, пригодных для проживания. При этом собственники апартаментов, в отличие от владельцев обычного жилья, не несут дополнительных расходов. Поэтому государство обязано урегулировать данный вопрос.