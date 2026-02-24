В Узбекистане началось строительство первой платной дороги: из Ургенча в Хиву за 15 минут

Сегодня расстояние между Ургенчем и Хивой составляет чуть более 30 километров. На общественном транспорте дорога занимает около часа, на личном автомобиле — примерно 40 минут. А если идти пешком, потребуется почти семь часов. Однако уже в ближайшем будущем этот путь можно будет преодолевать всего за четверть часа.
Новая трасса протяжённостью 35 километров станет современной четырёхполосной магистралью с расчётной скоростью движения до 150 километров в час. Общий объём инвестиций в проект оценивается в 120 миллионов долларов.
Строительство ведётся с применением современных турецких технологий. Планируется внедрение цифровых систем управления движением и решений на основе искусственного интеллекта для мониторинга транспортных потоков. С учётом сложных климатических условий региона используются материалы нового поколения, рассчитанные на высокие температуры и резкие перепады погоды.
Инфраструктура дороги также включает строительство 17 мостов, тоннелей и специальных коридоров для миграции животных — редкое для региона инженерное решение, направленное на минимизацию воздействия на экосистему.
Отдельное внимание уделено особенностям местности. В Хорезмской области грунтовые воды расположены близко к поверхности, поэтому вдоль трассы предусмотрены специальные дренажные системы и коллекторы, которые будут защищать дорожное полотно от разрушения. На въездах и выездах установят современные терминалы оплаты, а по обеим сторонам магистраль будет оборудована защитными барьерами.
Основная задача проекта — обеспечить быстрый и комфортный путь из международного аэропорта Ургенча в туристическую Хиву. Это особенно важно для развития туристического потенциала региона, где ежегодно растёт поток гостей.
Ожидается, что новая трасса повысит безопасность движения, улучшит качество транспортной инфраструктуры и даст дополнительный импульс развитию гостиничного бизнеса, ресторанов и сферы услуг.
Завершение строительства намечено на август. Если сроки будут выдержаны, уже через несколько месяцев география региона действительно изменится. То, что веками измерялось днями караванных переходов, а в последние десятилетия — часами в дороге, сократится до 15 минут.