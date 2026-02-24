В Узбекистане началось строительство первой платной дороги: из Ургенча в Хиву за 15 минут

Сегодня расстояние между Ургенчем и Хивой составляет чуть более 30 километров. На общественном транспорте дорога занимает около часа, на личном автомобиле — примерно 40 минут. А если идти пешком, потребуется почти семь часов. Однако уже в ближайшем будущем этот путь можно будет преодолевать всего за четверть часа.