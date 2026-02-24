В Омске изменят Генплан города, добавив четвёртую зону в Советском округе

В границах планировочного микрорайона 01:02:07 — это территория Речного порта — предполагается изменить функциональное зонирование. В микрорайоне 04:04:02 — между Красноярским трактом, улицами Королёва, Заозёрной и Менделеева — планируют скорректировать местоположение и характеристики объектов образования. Больше всего изменений предусмотрено в микрорайоне 02:01:14 — на берегу Иртыша ниже по течению от моста у Телецентра, включая Советский парк. Здесь хотят не только изменить функциональное зонирование, но и уточнить параметры школ, детских садов, спортивных объектов и транспортной инфраструктуры.