Похоронный бизнес в РФ замедлился после ковидного всплеска

В 2025 году россияне потратили на услуги ритуальных компаний 128,3 млрд рублей. Это на 3,3% больше, чем годом ранее в сопоставимых ценах, подсчитал «Коммерсантъ» на основе данных Росстата.
Темпы роста оказались ниже официальной инфляции, которая в прошлом году составила 5,59%. В предыдущие годы рынок рос быстрее: в 2024 году — на 7,7%, в 2023-м — на 11,5%, в 2022-м — на 10,6%.
Росстат не раскрывает актуальную статистику смертности. По данным Минздрава, в январе—июне 2025 года число умерших увеличилось на 0,9% год к году, до 915,9 тыс. человек. Участники рынка отмечают, что смертность вернулась к допандемийному уровню.
Эксперты связывают замедление с окончанием ковидного всплеска и снижением доходов населения. По их словам, граждане чаще выбирают минимальный набор услуг. Растет число тех, кто оформляет государственную субсидию на погребение по гарантированному перечню.
При этом отдельные услуги продолжают дорожать. По данным Росстата, в декабре 2025 года рытье могилы стоило в среднем 12,6 тыс. рублей — на 13% больше, чем годом ранее. Изготовление гроба подорожало на 9,3%, до 8,6 тыс. рублей.
Часть участников рынка считают, что в официальном сегменте уже наблюдается не рост, а спад. При этом значительная доля денег проходит вне статистики — через наличные расчеты и неформальные платежи. По оценкам экспертов, в некоторых направлениях, например в агентском сегменте, реальный объем рынка может быть кратно выше официальных данных.
В то же время отрасль постепенно «обеляется». В первой половине 2025 года число новых компаний в ритуальной сфере выросло на 18% год к году, до 248, а количество ликвидаций сократилось на 3%, до 34, следует из данных веб-сервиса для быстрой проверки контрагентов. Всего на начало февраля 2026 года в России насчитывалось 11,15 тыс. организаций, занимающихся похоронным бизнесом.
Эксперты отмечают, что усиление контроля и внимание к защите персональных данных усложняют работу недобросовестных агентов. Однако теневой сегмент полностью не исчез и в крупных городах частично перешел в полулегальный формат.
