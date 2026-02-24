Похоронный бизнес в РФ замедлился после ковидного всплеска

В то же время отрасль постепенно «обеляется». В первой половине 2025 года число новых компаний в ритуальной сфере выросло на 18% год к году, до 248, а количество ликвидаций сократилось на 3%, до 34, следует из данных веб-сервиса для быстрой проверки контрагентов. Всего на начало февраля 2026 года в России насчитывалось 11,15 тыс. организаций, занимающихся похоронным бизнесом.