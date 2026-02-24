Ричмонд
Средние ставки по банковским вкладам в России упали до минимума за два года

До двухлетнего минимума опустились ставки по полугодовым депозитам.

Источник: Комсомольская правда

Средние ставки по банковским вкладам в России снизились до минимальных значений за последние два года. Об этом свидетельствуют данные индекса «Финуслуг».

Согласно исследованию, у 50 крупнейших российских банков доходность вкладов на срок до трех месяцев в среднем составляет 14,2% годовых. Это самый низкий показатель с декабря 2023 года.

До двухлетнего минимума опустились и ставки по полугодовым депозитам — сейчас они находятся на уровне 13,87% годовых.

Снижение затронуло и годовые вклады. В настоящее время в крупнейших банках страны их можно открыть в среднем под 12,75% годовых. В последний раз такой уровень фиксировался в феврале 2024 года.

Напомним, что на первом заседании в 2026 году Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку с 16 до 15,5% годовых. В регуляторе также успокоили россиян, отметив, что январская инфляция — разовый всплеск, а не тенденция.