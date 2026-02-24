В России ставки по вкладам упали до минимума за два года

Средние ставки по банковским вкладам в России опустились до минимальных значений за последние два года. Об этом пишет РИА Новости.
У 50 крупнейших банков доходность краткосрочных вкладов (до трех месяцев) в среднем составляет 14,2%. Это самый низкий показатель с декабря 2023 года.
До двухлетнего минимума упали и ставки по полугодовым депозитам — сейчас они находятся на уровне 13,87%.
Годовые вклады можно открыть в среднем под 12,75% — последний раз такая доходность фиксировалась в феврале 2024 года.
Ранее ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,5% годовых.
