Беллегпром: каждую 4-ю майку в Беларуси шьют из узбекского хлопка

«В первую очередь мы заинтересованы, конечно, в экспортных поставках. Сегодня у нас будут подписаны контракты. Это “Витебские ковры”. Сегодня у нас подписание контакта по “Милавице”, — отметила Лазаревич, видео было опубликовано пресс-службой белорусского правительства.
Она также сообщила, что прорабатываются поставки тканей «Моготекса» и Оршанского льнокомбината. По ее словам, в Узбекистане сложились взаимоотношения с партнерами: есть покупатели белорусской продукции, также развивается промышленная кооперация.
«Здесь находятся на производстве наших белорусских субъектов. Мы вчера посетили одно из предприятий, посмотрели, как работают конвейера по отшиву одежды непосредственно под Ташкентом в Узбекистане», — сказала глава концерна.
Лазаревич назвала Узбекистан стратегическим партнером своей отрасли. Она пояснила, что в Беларуси практически все ткани производятся из узбекского сырья.
«Каждая четвертая майка, отшитая в Республике Беларусь, она отшита из хлопка Узбекистана, поэтому, конечно же, мы будем усиливать наши кооперационные связи. Будем разговаривать по переработке шерсти», — отметила руководитель Беллегпрома.
Также планируются поставки белорусского кожевенного сырья в Узбекистан. Будет подписан меморандум на эту тему.
Лазаревич входит в белорусскую делегацию, которая находится с визитом в Узбекистане с понедельника во главе с премьер-министром Александром Турчиным. Всего представлены 42 предприятия из Беларуси — не только легпром, но и машиностроение, электротехника, пищевая промышленность и другие сектора.