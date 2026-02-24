Беллегпром: каждую 4-ю майку в Беларуси шьют из узбекского хлопка

Лазаревич входит в белорусскую делегацию, которая находится с визитом в Узбекистане с понедельника во главе с премьер-министром Александром Турчиным. Всего представлены 42 предприятия из Беларуси — не только легпром, но и машиностроение, электротехника, пищевая промышленность и другие сектора.