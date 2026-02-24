Ричмонд
Омск станет площадкой для инноваций и ремесленников

Подать заявку на участие можно до 3 апреля 2026 года.

Мэр Омска Сергей Шелест во вторник, 24 февраля 2026 года, пригласил омских товаропроизводителей, ремесленников и инноваторов принять участие в ежегодных городских выставках «Омская марка» и «Инновации года».

«В прошлом году участниками стали порядка 130 экспонентов, в том числе представители предприятий Петропавловска Республики Казахстан и российских городов Ставрополя и Красноярска. За два дня работы выставочные павильоны посетили свыше 1,5 омичей», — сообщил глава города.

Мэр отметил, что места на выставках бесплатные. Заявки можно подать до 3 апреля 2026 года, мероприятия пройдут 21—22 мая 2026 года в Экспоцентре по адресу ул. 70 лет Октября, 25/2.