В Новосибирске запущен вагоноремонтный комплекс компании «Ремтерминал»

Весь проект строительства вагоноремонтного завода оценивается в 3,5 млрд руб. Мощность составит 4,3 тыс. вагонов в год, площадь территории — 115 тыс. кв. м. Ввод предприятия планируется в 2032 году. Комплекс будет оснащен передовыми технологиями, включающими элементы «цифрового депо» и системы интеллектуального машинного зрения.