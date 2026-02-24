Рынок труда в Новосибирске переживает кризис

В январе 2026 года через службу занятости в Новосибирске работу искали 4 тысячи человек, из них официально признаны безработными — 2 585 (0,27% трудоспособного населения). Среди них — почти 70% женщин, 8,8% моложе 30 лет и 19,4% — предпенсионеры. Средняя продолжительность безработицы — 3,4 месяца, а 51 человек не может найти работу уже более года.
Ситуация усугубляется сокращением числа рабочих мест. По данным Росстата, в 2025 году в России закрылось свыше 5 тысяч предприятий, тогда как открылось лишь около 3 тысяч. Особенно пострадали офисные сотрудники: топ-менеджеры, юристы, экономисты, HR-специалисты и маркетологи. Работодатели всё чаще отдают предпочтение рабочим специальностям.
По словам руководителя кадрового агентства Натальи Трубецкой, за последние полгода число соискателей в Новосибирске выросло на 50%, а количество вакансий сократилось на 40%. В HR-сфере объёмы работы у крупных агентств упали наполовину, а у небольших компаний — практически прекратились. При этом, несмотря на рост откликов, доля подходящих кандидатов остаётся низкой.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Госдуме РФ обсудят кризис новосибирских швейных предприятий.