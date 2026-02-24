Рынок труда в Новосибирске переживает кризис

В январе 2026 года через службу занятости в Новосибирске работу искали 4 тысячи человек, из них официально признаны безработными — 2 585 (0,27% трудоспособного населения). Среди них — почти 70% женщин, 8,8% моложе 30 лет и 19,4% — предпенсионеры. Средняя продолжительность безработицы — 3,4 месяца, а 51 человек не может найти работу уже более года.