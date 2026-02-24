В Омске начали реконструкцию набережной Тухачевского

Ранее, в ноябре, областной градсовет утвердил проект капитального ремонта набережной Тухачевского на участке от улицы Фрунзе (от метромоста) до улицы Кемеровской. В проекте предусмотрены пешеходные зоны с панорамной площадкой, места для катания на роликах и велосипедах, парковки, тематический маяк с подсветкой, теневые навесы и зоны общественного питания.