В Омске начали реконструкцию набережной Тухачевского

В Омске приступили к реконструкции набережной Тухачевского. Первые работы развернулись на участке в районе Омской крепости — территорию частично огородили строительным забором, на площадке работают экскаваторы, тракторы и другая техника. На это обратил внимание «Новый Омск».
На берегу Иртыша ведутся земляные работы. Уже разобрана площадка у спуска к реке напротив Тобольских ворот. При этом паспорта объекта на месте пока нет.
Напомним, в конце января в региональном правительстве обсуждали обновление набережной Иртыша. Сообщалось, что в 2026 году планируется начать благоустройство участка береговой линии от улицы Таубе до улицы Фрунзе. Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы, также был объявлен конкурс на поэтапное благоустройство набережной Тухачевского.
Кроме того, власти заявляли, что завершается согласование концепции благоустройства участка от Иртышских ворот до улицы Ивана Алексеева. Параллельно продолжаются работы на набережной в районе парка «Зелёный остров».
Ранее, в ноябре, областной градсовет утвердил проект капитального ремонта набережной Тухачевского на участке от улицы Фрунзе (от метромоста) до улицы Кемеровской. В проекте предусмотрены пешеходные зоны с панорамной площадкой, места для катания на роликах и велосипедах, парковки, тематический маяк с подсветкой, теневые навесы и зоны общественного питания.