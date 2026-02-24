Ричмонд
Кровля рухнула в квартиру: в Находке инженера обвинили в халатности при ремонте дома

Во время капремонта многоквартирного дома обломки конструкций попали в жильё.

Источник: PrimaMedia.ru

Следственное управление СКР по Приморью предъявило обвинение инженеру производственно-технологического отдела частной строительной компании. Его обвиняют в нарушении требований безопасности при выполнении работ, повлекшем угрозу жизни и здоровью граждан, сообщила пресс-служба Следкома Приморья.

«По версии следствия, фигурант, будучи ответственным за организацию капитального ремонта крыши многоквартирного дома № 26 на улице Тимирязева в Находке, не обеспечил безопасность строительного производства и иных работ», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 июля 2025 года в ходе работ произошло обрушение конструкций на перекрытие между техническим этажом и вторым жилым этажом. Обломки попали в квартиру № 16, создав реальную угрозу для жизни и здоровья жильцов. Кроме того, был нанесён материальный ущерб на сумму свыше 300 тысяч рублей.

Сейчас обвиняемый и его адвокат приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Расследование продолжается.