В Приморье в 2026 году власти намерены обновить около 40 мостов

В 2026 году в Приморье намереваются отремонтировать около 40 мостов, из них 15 сооружений приведут в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в четырёх муниципалитетах края.
Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, уточнив, что работы по нацпроекту коснутся Анучинского и Шкотовского округов, а также Арсеньевского и Партизанского городских округов.
В Анучинском округе в программу вошли девять мостов: один расположен на 49‑м километре перед посёлком Орловка, два — на 88‑м километре между сёлами Старогордеевка и Новогордеевка, ещё два — на 95‑м километре, по одному мосту находится на 96‑м, 97‑м и 99‑м километрах между Новогордеевкой и Таёжкой, ещё один объект расположен на 100‑м километре в селе Таёжка.
В Арсеньевском городском округе ремонт по нацпроекту намереваются провести на трёх сооружениях: на 104‑м километре подъезда к Арсеньеву и на двух мостах на 108‑м километре по улице Стахановская в черте города.
В Партизанском городском округе в список текущего года включили два моста на подъезде к Партизанску, а в Шкотовском округе запланировано обновление переправы на 35‑м километре трассы Артём — Находка в районе посёлка Шкотово.
По данным краевых властей, в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние собираются привести свыше 30 участков дорог общей протяжённостью около 140 километров, часть из них станет продолжением ремонтной кампании прошлых лет на ключевых туристических и логистических направлениях, включая трассы Осиновка — Рудная Пристань, Михайловка — Турий Рог и Раздольное — Хасан.