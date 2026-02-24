В Приморье в 2026 году власти намерены обновить около 40 мостов

В Анучинском округе в программу вошли девять мостов: один расположен на 49‑м километре перед посёлком Орловка, два — на 88‑м километре между сёлами Старогордеевка и Новогордеевка, ещё два — на 95‑м километре, по одному мосту находится на 96‑м, 97‑м и 99‑м километрах между Новогордеевкой и Таёжкой, ещё один объект расположен на 100‑м километре в селе Таёжка.