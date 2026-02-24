Ричмонд
Участие в форуме «Путешествуй!» подтвердили большинство регионов России

Чернышенко: участие в форуме «Путешествуй!» подтвердили 80 регионов России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Участие в форуме «Путешествуй!» подтвердили большинство российских регионов, а также иностранные гости — из Венесуэлы, Кубы, Абхазии и других стран, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Как отмечается в сообщении, Чернышенко провел второе заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного туристического форума «Путешествуй!». Форум пройдет с 10 по 14 июня на площадке ВДНХ в Москве.

«Заявки на участие уже подали Абхазия, Венесуэла, Узбекистан, Куба и Никарагуа, получено подтверждение от Управления по туризму Африки. Ряд других стран также выразил заинтересованность», — следует из сообщения.

Там также указали, что участие в форуме подтвердили 80 субъектов РФ.

