В Казахстане цены на соль одни из самых низких в мире, считают аналитики

За последний год соль в Казахстане подорожала в среднем на 13,6%, согласно данным Бюро национальной статистики (БНС). Цены на нее выросли сильнее, чем на товары и услуги в целом по стране. Это несмотря на то, что соль является социально значимым продовольственным товаром.
Однако, если посмотреть на мировые цены на соль, то окажется, что в Казахстане они одни из самых низких. Аналитики Global Product Price составили мировой рейтинг по стоимости поваренной соли, включив в него 79 стран. Казахстан занял третье место по дешевизне. В стране килограмм соли стоит 0,25 доллара, что составляет примерно 127 тенге по среднему курсу Нацбанка на январь.
Цены на соль анализировались на основе данных из онлайн-магазинов и крупных торговых сетей. Примечательно, что, по данным БНС, средняя цена килограмма соли еще ниже — 92 тенге. Дешевле, чем в Казахстане, соль продается только в Пакистане (0,22 доллара или 112 тенге за килограмм) и в России (0,21 доллара или 107 тенге).
Самая дорогая поваренная соль продается в Гане — 3,74 доллара или 1 899 тенге за килограмм. В тройку антилидеров также попали Уругвай (3,31 доллара или 1 680 тенге) и США (3 доллара или 1 523 тенге).
В среднем же в мире килограмм поваренной соли стоит 1,08 доллара, что составляет примерно 548 тенге. Это почти в пять раз дороже, чем в Казахстане.