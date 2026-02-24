В Казахстане цены на соль одни из самых низких в мире, считают аналитики

Однако, если посмотреть на мировые цены на соль, то окажется, что в Казахстане они одни из самых низких. Аналитики Global Product Price составили мировой рейтинг по стоимости поваренной соли, включив в него 79 стран. Казахстан занял третье место по дешевизне. В стране килограмм соли стоит 0,25 доллара, что составляет примерно 127 тенге по среднему курсу Нацбанка на январь.