Стало известно, где в Башкирии будут обновлять объекты ЖКХ

В рамках федпроекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2026 году в Башкирии запланировано 46 мероприятий на сумму около 1,1 млрд руб. (из них 700 млн руб. из федерального бюджета). Об этом сообщила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова на оперативном совещании правительства в ЦУРе.
В том числе это:
— реконструкция котельной № 4 и ремонт напорного коллектора в Мелеузе;
— строительство 3 км сетей наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации в Стерлитамаке;
— реконструкция системы теплоснабжения с установкой двух блочных котельных в Толбазах.
Сейчас проводятся конкурсы по отбору подрядчиков, подписание контрактов намечено на март.
На средства, высвобожденные в результате списания бюджетных кредитов, запланированы 7 объектов строительства и 11 — капремонта. Выполнены они будут по 2028 год. Среди этих проектов — строительство 32 км водопровода с резервуарами в Благовещенске и строительство 20 км магистрального водовода в Краснокамском районе.
За счёт собственных средства ресурсоснабжающие компании в текущем году запланировали мероприятия в 34 муниципалитетах. Из них крупнейшие:
— Салават: модернизация участка магистрального трубопровода теплоснабжения по ул. Чекмарёва и Октябрьской и модернизация квартального трубопровода по ул. Пушкина, Горького, Чапаева;
— Нефтекамск: реконструкция участка тепловой сети по ул. Энергетиков и модернизация ЦТП № 29 с заменой оборудования;
— Уфа: завершение модернизации тепломагистрали по ул. М. Рыльского и водопровода по ул. Зорге; модернизация канализационных коллекторов по ул. Посадкой и Блюхера.
Радий Хабиров поинтересовался у главы минЖКХ и вице-премьера Рустема Газизова, как реализуются планы модернизации объектов ЖКХ в Белорецке и Учалах.
«В администрации Белорецка завершают расчёт параметров надёжности теплосистемы, на этой неделе представят обобщённую модель, после чего примем решение. Финансирование проекта предусмотрено. Решение экспертизы по проекту второго водовода в Учалах ожидается через неделю, контракты будут заключаться в марте, строительство — в 2026—2027 годах», — ответили Главе Башкирии.
«Прошу глав этих муниципалитетов держать вопрос на контроле, чтобы следующий сезон проходил без эксцессов. Средства предусмотрены достаточно большие, главное, правильно их “принять”, чтобы мы не мучились, как с некоторыми объектами», — прокомментировал руководитель республики.
Ранее сообщали, что Глава Башкирии поручил системно решить вопрос с ремонтом теплосетей в Белорецке после серьёзной аварии в декабре.