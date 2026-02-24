Стало известно, где в Башкирии будут обновлять объекты ЖКХ

В рамках федпроекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2026 году в Башкирии запланировано 46 мероприятий на сумму около 1,1 млрд руб. (из них 700 млн руб. из федерального бюджета). Об этом сообщила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова на оперативном совещании правительства в ЦУРе.