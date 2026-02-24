В Омске введут новые зоны КРТ-1 и КРТ-2 для комплексной застройки

В Омске собираются ввести два новых типа территориальных зон — КРТ-1 и КРТ-2. Они предназначены для комплексного развития территорий. Проект изменений уже вынесли на общественное обсуждение.
Документ предполагает корректировку Правил землепользования и застройки, утверждённых решением Омского городского Совета от 10 декабря 2008 года № 201. В них хотят добавить две новые статьи — 78.1 «Территориальная зона комплексного развития территории КРТ-1» и 78.2 «Территориальная зона комплексного развития территории КРТ-2». Для этих зон установят градостроительные регламенты: определят виды разрешённого использования, минимальные и максимальные размеры земельных участков, предельные параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства.
Также пропишут расчётные показатели минимальной обеспеченности территорий коммунальной и социальной инфраструктурой и максимальной территориальной доступности таких объектов для жителей в границах участков, где планируется комплексное развитие.
Как стало известно порталу Om1 Омск, одновременно с появлением этих зон в документах и сразу же создадут в реальности: зона КРТ-1 появится на месте санатория «Рассвет», который снесут ради жилья, а зона КРТ-2 — по соседству со Сквером дружбы народов. Под оба этих проекта, кстати, планируют изменить Генплан.