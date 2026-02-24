Запрет на ввоз мяса из России в Казахстан связан с угрозой эпидемии

По его словам, ограничения вводят для предотвращения заноса опасных болезней животных на территорию Казахстана. Сейчас в стране эпизоотическая ситуация стабильная, но риски постоянно отслеживают по сопредельным территориям.
«Для ее поддержания нами были приняты соответствующие меры. Риски были выявлены, вы, как сами знаете из средств массовой информации, на территории сопредельных государств всегда присутствуют риски. Поэтому это временная мера. После стабилизации ситуации данное ограничение будет снято», — заявил Ташимов.
Он отметил, что конкретно с Россией связан запрет из-за выявления пастереллеза. Это особо опасное инфекционное заболевание, которое поражает крупный рогатый скот, овец, свиней и может передаваться людям.
Ташимов подчеркнул, что запрет временный, но сколько он продлится не уточнил.