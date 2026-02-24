Астана хочет войти в проект газопровода в Индию стоимостью $10 млрд, но страны молчат

«В рамках предварительного обмена мнениями было направлено официальное письмо о заинтересованности в рассмотрении возможных форм участия Казахстана в проекте (ТАПИ — ИФ-К). На текущий момент ответ от инициаторов проекта не поступал», — говорится в ответе Минэнерго на запрос ИФ-К.
В ведомстве отметили, что Казахстан рассматривает проект газопровода ТАПИ как одну из инициатив, направленных на развитие регионального энергетического сотрудничества и укрепление долгосрочной энергетической безопасности.
«Министерство энергетики продолжает отслеживать развитие ситуации и готово рассматривать возможные направления взаимодействия при наличии соответствующих предложений и экономически обоснованных условий», — сообщили в министерстве.
В октябре 2024 года на бизнес-форуме «Казахстан-Афганистан» казахстанская сторона выразила желание принять участие в строительстве ТАПИ и начала переговоры с туркменской стороной.
«В случае успешного вхождения казахстанской компании в данный проект откроются новые перспективы для сотрудничества между нашими странами в области газа», — отмечал тогда министр энергетики Ерлан Аккенженов.
Позднее он сказал, что Казахстан обратился к будущим участникам ТАПИ с предложением войти в проект с долей в 30%, но ответа пока не получил.
Общая протяженность газопровода ТАПИ составит 1,81 тыс. км, из них 214 км — по территории Туркменистана, 774 км — Афганистана и 826 км — по территории Пакистана до границы с Индией.
Газопровод ТАПИ проектной мощностью 33 млрд кубометров газа в год пройдет от гигантского газового месторождения Галкыныш на юге Туркменистана, запасы которого оцениваются в 27,4 трлн кубометров газа, через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии.
Мажоритарным акционером оператора проекта — TAPI Pipeline Company Limited — является госконцерн «Туркменгаз», которому принадлежит 85% акций.
По 5% долей в консорциуме владеют «Афганская газовая корпорация», пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL. По предварительным оценкам, общая стоимость газопровода составит $10 млрд.