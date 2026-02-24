Лесной бизнес получит новые меры поддержки в Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин провёл заседание антикризисного оперштаба, посвящённое поддержке лесопромышленного комплекса. Речь шла о помощи предприятиям, которые столкнулись с серьёзными трудностями. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
Сегодня в отрасли работают около 1300 компаний — в основном это малый и средний бизнес. По итогам 2025 года объёмы производства сократились почти на 19%. На ситуацию повлияли рост транспортных расходов, подорожание сырья и укрепление рубля.
На встрече с представителями бизнеса обсуждались конкретные шаги. Среди них — переход на оплату аренды лесных участков по фактической заготовке древесины и заморозка ежегодной индексации ставок. Отдельный акцент сделали на поддержке экспорта: деревообработка остаётся ориентированной на внешние рынки, поэтому регион намерен добиваться увеличения субсидий на логистику.
Также предложено субсидировать процентные ставки для системообразующих предприятий, которым грозит банкротство. По итогам заседания власти сформируют адресный пакет мер и при необходимости скорректируют уже действующие программы.