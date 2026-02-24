Белстат сказал, что происходит со средней зарплатой в Беларуси

В Минской области средняя зарплата в первый месяц года оказалась 2789,3 рубля, в Гродненской — 2411,4 рубля. Номинальная начисленная средняя зарплата в Витебской области была 2307,1 рубля, в Брестской области — 2399,6 рубля. В Гомельской области средняя заработная плата составила 2400,8 рубля, в Могилевской области — 2271,9 рубля.