Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат сказал, что происходит со средней зарплатой в Беларуси

Белстат раскрыл среднюю зарплату в Беларуси в январе.

Источник: Комсомольская правда

Национальный статистический комитет сказал, что происходит со средней зарплатой в Беларуси.

В Белстате уточнили, что номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов в январе 2026 года составила 2757,1 рубля (в декабре 2025 года средняя зарплата составила 3112,7 рубля). Самой высокой она оказалась в Минске, составив 3747,8 рубля.

В Минской области средняя зарплата в первый месяц года оказалась 2789,3 рубля, в Гродненской — 2411,4 рубля. Номинальная начисленная средняя зарплата в Витебской области была 2307,1 рубля, в Брестской области — 2399,6 рубля. В Гомельской области средняя заработная плата составила 2400,8 рубля, в Могилевской области — 2271,9 рубля.

Ранее Белстат назвал среднюю зарплату чиновников в Беларуси.

Тем временем средняя зарплата работников компании «Великий камень» обнародована в Беларуси.

А еще Белстат обнародовал среднюю зарплату учителей в Беларуси.