Белстат сказал, что происходит со средней зарплатой в Беларуси

Национальный статистический комитет сказал, что происходит со средней зарплатой в Беларуси.
В Белстате уточнили, что номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов в январе 2026 года составила 2757,1 рубля (в декабре 2025 года средняя зарплата составила 3112,7 рубля). Самой высокой она оказалась в Минске, составив 3747,8 рубля.
В Минской области средняя зарплата в первый месяц года оказалась 2789,3 рубля, в Гродненской — 2411,4 рубля. Номинальная начисленная средняя зарплата в Витебской области была 2307,1 рубля, в Брестской области — 2399,6 рубля. В Гомельской области средняя заработная плата составила 2400,8 рубля, в Могилевской области — 2271,9 рубля.
