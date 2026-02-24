В Башкирии возобновят работу 25 асфальтобетонных заводов

«Работа по фиксации выявленных дефектов на дорогах регионального значения в системе СКПДИ ведется еще с начала года. В ходе мониторинга состояния дорожного покрытия на 24 февраля, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксирована положительная динамика по уменьшению образования ямочности, так как температура воздуха с переходом через отметку 0 градусов в этом году гораздо реже», — пояснила глава минтранса Башкирии и напомнила, что основным подрядчиком на дорогах регионального и местного значения, кроме улично-дорожной сети городов и сел, является предприятие «Башкиравтодор».