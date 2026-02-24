В Башкирии возобновят работу 25 асфальтобетонных заводов

Как отметила Любовь Минакова, традиционно самый большой объем ямочного ремонта приходится на весну, однако ликвидация аварийной ямочности на дорогах республики ведется постоянно. Общая протяженность дорог регионального, межмуниципального и местного значения с асфальтобетонным покрытием превышает в Башкирии 19 тысяч километров. Из них более 9 тысяч километров — дороги регионального значения и около 10 тысяч километров — дороги местного значения.
В целом за прошлый год, по данным автоматизированной системы контроля и планирования дорожной инфраструктуры (СКПДИ), на всех дорогах Башкирии устранены без малого 113,5 тысячи дефектов. В этом году контроль за выполнением ямочного ремонта на дорогах также продолжится через СКПДИ. Система, созданная по поручению руководителя региона Радия Хабирова, позволяет отслеживать статус каждого выявленного повреждения и контролировать сроки их устранения.
«Работа по фиксации выявленных дефектов на дорогах регионального значения в системе СКПДИ ведется еще с начала года. В ходе мониторинга состояния дорожного покрытия на 24 февраля, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксирована положительная динамика по уменьшению образования ямочности, так как температура воздуха с переходом через отметку 0 градусов в этом году гораздо реже», — пояснила глава минтранса Башкирии и напомнила, что основным подрядчиком на дорогах регионального и местного значения, кроме улично-дорожной сети городов и сел, является предприятие «Башкиравтодор».
Для оперативного устранения аварийных дефектов на дорогах в период переменных температур зимой и весной, до запуска асфальтобетонных заводов, «Башкиравтодор» изготавливает холодную асфальтобетонную смесь. На данный момент по филиалам (ДРСУ) распределено свыше 2,2 тысячи тонн холодного асфальта, которого «достаточно до начала работ с горячим асфальтобетоном», подчеркнула Любовь Минакова.
«При наступлении положительных температур переходим к работе с горячим асфальтобетоном. Для его производства запуск асфальтобетонных заводов (АБЗ) будет вестись планомерно с начала апреля и по мере необходимости в зависимости от погодных условий. В целом планируется запуск 25 АБЗ», — уточнила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ.
Одновременно в республике идет подготовка спецтехники для ликвидации дефектов на дорогах. На дорогах регионального значения завершить инспектирование планируется до 1 мая, устранить дефекты — до 1 июня.
Что касается дорог местного значения в городах и других населенных пунктах, то для корректного отображения информации муниципалитеты должны провести работу по оцифровке ямочности на дорогах с асфальтобетонным покрытием, с занесением данных в СКПДИ. Кроме того, им необходимо организовать заготовку материалов для ликвидации дефектов на проезжей части. Оцифровку дефектов муниципалитеты должны завершить до 15 мая, устранить дефекты — до 15 июня.
«Ямочный ремонт — большая и важная задача. Это очень больная проблема и людей она сильно нервирует, поэтому готовьтесь. Как начнется оттепель, закрывайте самые сложные участки холодным асфальтом. Все для этого у вас есть», — поручил минтрансу Башкирии руководитель республики Радий Хабиров.
Ранее Глава Башкирии обратил внимание на проблему с дорогами в Янауле.