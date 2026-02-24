Депутаты пермской гордумы одобрили изменения бюджета на 2026−2028 годы

Напомним, согласно принятым изменениям объем доходов в 2026 году уменьшится на 970,5 млн руб. и составит 65,7 млрд руб. вместо запланированных 66,7 млрд руб. Расходы планируются в размере 69 млрд руб. вместо изначальных 69,8 млрд руб. Дефицит — 3,2 млрд руб. (ранее — 3,1 млрд руб.). В следующем году, напротив, прогнозируется увеличение объема доходов на 17,7 млн руб., всего до 68,3 млрд руб., на аналогичную сумму вырастут и расходы. Дефицит при этом останется прежним — 3,2 млрд руб. В 2028 году объем доходов предлагается уменьшить на 419 млн руб. (от ранее запланированного до 66,1 млрд руб.). Объем расходов при этом увеличится на 2 млрд руб. и составит 67 млрд руб. при дефиците бюджета 903 млн руб.