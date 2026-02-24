Белстат назвал сферу с самой высокой средней зарплатой в 6536,4 рубля в Беларуси

Национальный статистический комитет назвал сферу с самой высокой средней зарплатой в 6536,4 рубля в Беларуси.
В стране номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов в январе 2026 года составила 2757,1 рубля. В Белстате назвали сферы с самой высокой средней зарплатой. Так, самую высокую среднюю заработную плату в январе 2026 года получили работники отрасли, связанной с информацией и связью. Речь идет про 6536,4 рубля.
Высокая средняя зарплата и у сотрудников финансовой и страховой деятельности — 4799,3 рубля. У работников профессиональной, научной и технической деятельности средняя заработная плата в январе составила 3232,8 рубля, в сфере строительства — 3177,1 рубля. В промышленности она оказалась 2811,6 рубля, а в сфере операций с недвижимым имуществом — 2473 рубля.
