Белстат назвал сферу с самой высокой средней зарплатой в 6536,4 рубля в Беларуси

Белстат раскрыл, в какой сфере средняя зарплата составила 6536,4 рубля.

Источник: Комсомольская правда

Национальный статистический комитет назвал сферу с самой высокой средней зарплатой в 6536,4 рубля в Беларуси.

В стране номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов в январе 2026 года составила 2757,1 рубля. В Белстате назвали сферы с самой высокой средней зарплатой. Так, самую высокую среднюю заработную плату в январе 2026 года получили работники отрасли, связанной с информацией и связью. Речь идет про 6536,4 рубля.

Высокая средняя зарплата и у сотрудников финансовой и страховой деятельности — 4799,3 рубля. У работников профессиональной, научной и технической деятельности средняя заработная плата в январе составила 3232,8 рубля, в сфере строительства — 3177,1 рубля. В промышленности она оказалась 2811,6 рубля, а в сфере операций с недвижимым имуществом — 2473 рубля.

Тем временем мы узнали, каким будет начало весны 2026 года в Беларуси: от мороза до плюс 10.

Кстати, белорусы могут получить штрафы до 2250 рублей за продажу излишков овощей.

А еще власти сказали, за что аннулируют разрешение на торговлю цветами в Минске.