Казахстан вдвое нарастил импорт кофе из России

Драйвером роста экспорта стал рынок Казахстана: если в 2024 году Россия отгрузила в республику растворимого кофе на $58 млн, то в 2025-м этот показатель превысил $131 млн. Таким образом экспортная выручка выросла более чем в 2,2 раза.