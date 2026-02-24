Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан вдвое нарастил импорт кофе из России

В 2025 году республика купила продукции на $131 млн.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 24 фев — Sputnik. В 2025 году экспорт растворимого кофе из России составил $366 млн.

По данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК РФ, Россия поставила на зарубежные рынки более 51 тысячи тонн экстрактов, эссенций и концентратов кофе или готовых продуктов на их основе.

Драйвером роста экспорта стал рынок Казахстана: если в 2024 году Россия отгрузила в республику растворимого кофе на $58 млн, то в 2025-м этот показатель превысил $131 млн. Таким образом экспортная выручка выросла более чем в 2,2 раза.

Также в пятерку стран-импортеров в деньгах входят:

Беларусь — около $95 млн;

Узбекистан — более $33 млн;

Грузия — более $24 млн;

Израиль — около $12 млн.

Также в 2025 году Россия возобновила отгрузки растворимого кофе в Оман, поставив продукцию на более чем $120 тысяч.