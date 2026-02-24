Свыше 16 млрд тенге налогов принесли рекламные компании в бюджет Казахстана

Сфера рекламы — это не просто видеоролики и баннеры с призывом покупать ту или иную продукцию, а один из основных драйверов роста экономики. Компании в сфере рекламы выступают связующим звеном между покупателем и производителем, помогая последним расширяться, улучшать производство, обеспечивая больше рабочих мест и способствуя развитию смежных отраслей. А это в свою очередь способствует приросту ВВП.
Как сообщает Telegram-канал RTSDecaux, компании в сфере наружной рекламы принесли свыше 4,5 млрд тенге налогов в бюджет Казахстана по итогам 2025 года. А за последние пять лет показатель превысил 16 млрд тенге. При этом разница между лидерами и «середняками» оказалась ощутимой.
По данным открытой базы Комитета государственных доходов РК, по объему налоговых поступлений за прошлый год среди компаний в сфере наружной рекламы заметны явные лидеры: АО «РТС Деко» — их доля по налоговым поступлениям заняла 40,4%, достигнув 1,859 млрд тенге; ТОО «Наружная реклама-Регионы» (НРР) — доля компании составила 15,5%, а сумма поступлений в бюджет превысила 714 млн тенге; ТД Monkey’s House (Citix) — замыкает тройку лидеров с долей в 11,4% и суммой в размере 527 млн тенге.
«Показатели демонстрируют существенную разницу в масштабах бизнеса, объеме контрактов и уровне финансовой нагрузки между участниками рынка… Это хороший маркер масштаба бизнеса и консолидации рынка: налоговые платежи фактически отражают распределение инвентаря, контрактов и городской инфраструктуры», — отмечается в источнике.
Данные за период с 2021 по 2025 год также указывают на то, что в сегменте наружной рекламы компании-лидеры прочно удерживают свои позиции. Но и остальные участники рынка постепенно укрепляются.
Среди крупнейших налогоплательщиков в данном сегменте за последние пять лет лидируют: АО «РТС Деко» — доля в общей сумме налоговых поступлений компаний в сфере наружной рекламы составила 44,4%, или 7,22 млрд тенге; ТОО «Наружная реклама‑Регионы» (НРР) — доля составила 17,1%, или 2,78 млрд тенге; ТД Monkey’s House (Citix) — занимают 11,3% в общей сумме налоговых поступлений в сфере наружной рекламы, или 1,83 млрд тенге.
«Сегмент наружной рекламы остается высококонкурентным, но при этом демонстрирует устойчивый рост. Лидеры продолжают усиливать позиции, однако средний сегмент активно догоняет за счет расширения географии и диверсификации форматов. Данные подтверждают: отрасль остается значимым источником налоговых поступлений и продолжает адаптироваться к изменениям в медиа‑потреблении», — отмечают в RTSDecaux.