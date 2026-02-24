Свыше 16 млрд тенге налогов принесли рекламные компании в бюджет Казахстана

Сфера рекламы — это не просто видеоролики и баннеры с призывом покупать ту или иную продукцию, а один из основных драйверов роста экономики. Компании в сфере рекламы выступают связующим звеном между покупателем и производителем, помогая последним расширяться, улучшать производство, обеспечивая больше рабочих мест и способствуя развитию смежных отраслей. А это в свою очередь способствует приросту ВВП.