Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ленина в Омске открывают гриль-бар с суровым названием

Уже появилась вывеска заведения.

Как обратил внимание «СуперОмск», на улице Ленина в Омске появилась вывеска гриль-бара, который откроется в цокольном этаже на месте гастропаба «Железный мост». Новое заведение имеет довольно суровое, по мнению автора, название «Топор и пламя».

Для «Топора» уже созданы страницы в социальных сетях, официальный сайт и упоминание в сервисе «2ГИС».

«Готовим мясо на живом огне. Стейки, сочные бургеры, блюда на гриле и напитки к ним. У нас приходят за: настоящим вкусом; атмосферой огня; ужином без лишнего пафоса», — сообщается на странице заведения в социальной сети «ВКонтакте».

Относительно даты открытия гриль-бара к моменту публикации используется формулировка «скоро».

Отметим, что учредителем и генеральным директором заведения является Александр Широков. Юрлицо ООО «Топор и пламя» он зарегистрировал 13 ноября 2025 года. Основной вид деятельности компании — «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».

Также предприниматель фигурирует как соучредитель ООО «Ритейл-сеть». Вид деятельности компании — «деятельность рекламных агентств». Она зарегистрирована в ноябре 2012 года.