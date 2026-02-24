На Ленина в Омске открывают гриль-бар с суровым названием

Как обратил внимание «СуперОмск», на улице Ленина в Омске появилась вывеска гриль-бара, который откроется в цокольном этаже на месте гастропаба «Железный мост». Новое заведение имеет довольно суровое, по мнению автора, название «Топор и пламя».
Для «Топора» уже созданы страницы в социальных сетях, официальный сайт и упоминание в сервисе «2ГИС».
«Готовим мясо на живом огне. Стейки, сочные бургеры, блюда на гриле и напитки к ним. У нас приходят за: настоящим вкусом; атмосферой огня; ужином без лишнего пафоса», — сообщается на странице заведения в социальной сети «ВКонтакте».
Относительно даты открытия гриль-бара к моменту публикации используется формулировка «скоро».
Отметим, что учредителем и генеральным директором заведения является Александр Широков. Юрлицо ООО «Топор и пламя» он зарегистрировал 13 ноября 2025 года. Основной вид деятельности компании — «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».
Также предприниматель фигурирует как соучредитель ООО «Ритейл-сеть». Вид деятельности компании — «деятельность рекламных агентств». Она зарегистрирована в ноябре 2012 года.