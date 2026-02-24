Ростовская область привлечет кадры из ДНР и ЛНР

В Ростовской области намерены привлечь специалистов из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Планируется, что соглашение о сотрудничестве между службами занятости будет подписано в 2026 году. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергея Григоряна.