Нацбанк озвучил ситуацию в банках Беларуси

Также в процентном выражении величина покрытия ликвидности в целом по банкам Беларуси достигла 158,6% (норматив не менее 100%). А размер доли необслуживаемых активов банков в активах, которые подвержены кредитным рискам, составил 2,2%. Это показатель не превысил порогового значения в 10%.