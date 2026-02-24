Ричмонд
Нацбанк озвучил ситуацию в банках Беларуси

Нацбанк сказал о ситуации в белорусских банках.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке сказали о ситуации в белорусских банках.

Так, опубликована информация с обзором деятельности и характеристикой устойчивости функционирования банков Беларуси на 1 января 2026-го. В Нацбанке подчеркнули, что актуальные показатели деятельности белорусских банков указывают на надежное, устойчивое и эффективное функционирование всей банковской сферы страны.

Достаточность нормативного капитала банков, являющаяся ключевым показателем их финансовой устойчивости, составила 19,2%. При том, что минимальное значение для отдельного банка устанавливалось на уровне 10% (с учетом консервационного буфера — 12,5%).

Также в процентном выражении величина покрытия ликвидности в целом по банкам Беларуси достигла 158,6% (норматив не менее 100%). А размер доли необслуживаемых активов банков в активах, которые подвержены кредитным рискам, составил 2,2%. Это показатель не превысил порогового значения в 10%.