ЦЗН РТ назвал востребованные специальности на рынке труда Татарстана

В строительстве нужны инженеры, изолировщики, арматурщики, бетонщики, монтажники, каменщики, комплектовщики, электро- и газосварщики. На транспорте нужны водители автомобилей и электрики. В научно-технической сфере востребованы инженеры. В здравоохранении и соцобслуживании — врачи, медсестры, фельдшеры, соцработники, санитары, няни, массажисты. В сфере образования требуются педагоги, преподаватели, воспитатели, повара. Также нужны повара и кухонные работники в гостиницах и в сфере общепита.