Две башкирские компании попали под британские санкции

АО «Инман», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Ишимбае в феврале 1992 года. Компания занимается производством подъемно-транспортного оборудования. Изначально завод поставлял автокраны для нефтяников. С 2011 года предприятие входит в состав австрийского концерна «Палфингер», отмечается на сайте компании. По данным на сайте организации, за четыре года зарубежный владелец инвестировал в ишимбайское производство 14 млн евро. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, в 2021 году Palfinger вышел из состава учредителей завода, его нынешние бенефициары не раскрываются. Выручка в 2025 году составила 3,34 млрд руб., чистая прибыль — 43,95 млн руб.