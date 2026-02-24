Один из крупнейших проектов: Беспрозванных рассказал, как реконструируют канализационную станцию на Полоцкой

В Калининграде начался второй этап реконструкции канализационно-насосной станции № 2 на улице Полоцкой. Об этом губернатор области Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале во вторник, 24 феварля.
«Станция была сильно изношена, оборудование часто выходило из строя. А город растёт, появляются новые дома и районы. И очень важно, чтобы коммунальная инфраструктура не отставала», — заявил глава региона.
Первый этап обновления завершён: специалисты построили подземную часть объекта, резервуар и колодцы, а также проложили трубопровод. Теперь подрядчик должен установить 3 км напорного коллектора и специальные камеры для переключения и гашения потока. Полностью завершить реконструкцию планируют в июле следующего года.
Предполагается, что после модернизации система станет надёжнее, её производительность увеличится минимум в два раза, а также появится возможность подключать новые жилые дома. Станция будет работать в автоматическом режиме — без постоянного присутствия специалистов.
«Мы получаем от федерального центра огромную поддержку по обновлению систем водоотведения. Это частая тема и на моих встречах в правительстве России. В ближайшие три года построим новый коллектор на северо-западе города, в этом году завершим реконструкцию КНС-8 в Московском районе. Также при поддержке президента начнём масштабную модернизацию городских очистных сооружений», — добавил Беспрозванных.
Из-за реконструкции КНС-2 до конца прошлого года на части улицы Полоцкой перекрывали движение. Всего за год в Калининградской области построили и обновили около 30 км сетей водоснабжения и канализации.