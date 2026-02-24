Крупный научный ИТ-центр построят в Нижнем Новгороде: место и сроки возведения

«Научный центр расположится в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького и Малая Ямская. Его суммарная площадь планируется порядка 40 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из трех научных корпусов и инфраструктуры для комфортного размещения сотрудников», — рассказал Егор Поляков.
По его словам, основные помещения будущего центра займут офисы компаний, которые входят «ИКС Холдинг».
Планируется, что под общие зоны отведут центральную галерею, которая соединит два корпуса, и расположенное между ними 3-этажное здание. Их в том числе предполагается использовать для проведения выставок и конференций.
