Крупный научный ИТ-центр построят в Нижнем Новгороде: место и сроки возведения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 февраля, ФедералПресс. Крупный научно-исследовательский ИТ-центр планируется построить в Нижнем Новгороде к 2030 году. Как сообщил заместитель губернатора Егор Поляков, компания «ИКС Холдинг» подписала договор аренды земельных участков под его возведение.

«Научный центр расположится в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького и Малая Ямская. Его суммарная площадь планируется порядка 40 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из трех научных корпусов и инфраструктуры для комфортного размещения сотрудников», — рассказал Егор Поляков.

По его словам, основные помещения будущего центра займут офисы компаний, которые входят «ИКС Холдинг».

Планируется, что под общие зоны отведут центральную галерею, которая соединит два корпуса, и расположенное между ними 3-этажное здание. Их в том числе предполагается использовать для проведения выставок и конференций.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Нижегородская область выделит субсидию Фонду развития территорий на завершение проблемных строек. Также «ФедералПресс» рассказывал, какой оздоровительный комплекс построят на расширенной территории Печерских песков в Нижнем Новгороде.