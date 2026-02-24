Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородское предприятие попало под новые санкции Великобритании

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 февраля, ФедералПресс. Великобритания расширила санкционный список в отношении России. В частности, в него включили 240 компаний. Среди них — Опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова (ОКБМ Африкантов), которое входит в госкорпорацию «Росатом». В обновленном списке, опубликованном на официальном сайте британского правительства, нижегородская компания указана под номером 167.

«ОКБМ Африкантов имеет стратегическое значение для правительства России, а именно для российского оборонного сектора», — в частности, указано в документе в качестве обоснования включения нижегородского предприятия в новый санкционный список.

Отметим, что ОКБМ Африкантов занимается разработкой и поставками оборудования для атомной энергетики и атомных силовых установок, а также неядерного энергетического оборудования общепромышленного назначения.

Напомним, наряду с 240 юридическими лицами в новый санкционный список Британии также попали 50 судов и семь физических лиц.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Евросоюз продлил антироссийские санкции до февраля 2027 года.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше