Нижегородское предприятие попало под новые санкции Великобритании

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 февраля, ФедералПресс. Великобритания расширила санкционный список в отношении России. В частности, в него включили 240 компаний. Среди них — Опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова (ОКБМ Африкантов), которое входит в госкорпорацию «Росатом». В обновленном списке, опубликованном на официальном сайте британского правительства, нижегородская компания указана под номером 167.