Нижегородское предприятие попало под новые санкции Великобритании

«ОКБМ Африкантов имеет стратегическое значение для правительства России, а именно для российского оборонного сектора», — в частности, указано в документе в качестве обоснования включения нижегородского предприятия в новый санкционный список.
Отметим, что ОКБМ Африкантов занимается разработкой и поставками оборудования для атомной энергетики и атомных силовых установок, а также неядерного энергетического оборудования общепромышленного назначения.
Напомним, наряду с 240 юридическими лицами в новый санкционный список Британии также попали 50 судов и семь физических лиц.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Евросоюз продлил антироссийские санкции до февраля 2027 года.