Свердловскую больницу заставили погасить долг по госконтрактам в сумме 5 млн рублей

ТУГУЛЫМ, 24 февраля, ФедералПресс. Тугулымская ЦРБ погасила задолженность перед подрядчиками в сумме 5 млн рублей. Рассчитаться за поставки медикаментов и расходников по госконтрактам подведомственное свердловскому минздраву учреждение заставила прокуратура.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Предпринимателями обязательства исполнены, однако своевременно денежные средства администрацией медицинского учреждения им не перечислены. В связи с изложенным прокуратура и.о. главного врача ГАУЗ Свердловской области “Тугулымская центральная рационная больница” внесла представление об устранении нарушений законодательства», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выяснилось, что подрядчики снабжали больницу химреактивами, лекарствами, продуктами питания, расходниками, делали в здании ремонт, обслуживали медицинскую технику и лифты. При этом администрация учреждения не спешила гасить долги. Однако после вмешательства надзорного ведомства расчеты были произведены незамедлительно и в полном объеме.

«ФедералПресс» писал о том, что Артинская ЦРБ использовала просроченные лекарства для лечения пациентов — нарушение также выявила прокуратура.