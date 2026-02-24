Свердловскую больницу заставили погасить долг по госконтрактам в сумме 5 млн рублей

Выяснилось, что подрядчики снабжали больницу химреактивами, лекарствами, продуктами питания, расходниками, делали в здании ремонт, обслуживали медицинскую технику и лифты. При этом администрация учреждения не спешила гасить долги. Однако после вмешательства надзорного ведомства расчеты были произведены незамедлительно и в полном объеме.