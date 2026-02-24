Свердловскую больницу заставили погасить долг по госконтрактам в сумме 5 млн рублей

«Предпринимателями обязательства исполнены, однако своевременно денежные средства администрацией медицинского учреждения им не перечислены. В связи с изложенным прокуратура и.о. главного врача ГАУЗ Свердловской области “Тугулымская центральная рационная больница” внесла представление об устранении нарушений законодательства», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Выяснилось, что подрядчики снабжали больницу химреактивами, лекарствами, продуктами питания, расходниками, делали в здании ремонт, обслуживали медицинскую технику и лифты. При этом администрация учреждения не спешила гасить долги. Однако после вмешательства надзорного ведомства расчеты были произведены незамедлительно и в полном объеме.
«ФедералПресс» писал о том, что Артинская ЦРБ использовала просроченные лекарства для лечения пациентов — нарушение также выявила прокуратура.