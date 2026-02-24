Цены в Крыму выросли с декабря менее чем на полтора процента

По ее словам, заметнее всего выросли цены на тепличную продукцию — помидоры и огурцы. Это сезонное повышение цен, которое связано с ростом затрат аграриев на отопление и освещение помещений. Если же смотреть в годовом сопоставлении, то плодовоовощная продукция подешевела на 5,4%.
Дороже стали и яйца. Их производство зимой снижается. Также на цены повлияли и дополнительные траты фермеров на содержание кур. При этом, за 12 месяцев цены на продукт снизились — аж на 22,5%.
«Также подорожали телерадиотовары, электроника, техника, мебель, парфюмерия и косметика. Причина общая — увеличение налоговой нагрузки и расходов на оплату труда. Эти расходы производители и поставщики частично переносили в отпускные цены», — добавила Денисенко.
В Крыму также фиксируется снижение цен на живую и охлажденную рыбу, некоторые морепродукты, на готовую рыбную продукцию, благодаря наращиваю объемов местных производств. Важную роль сыграли и государственные субсидии, которые позволили бизнесу компенсировать часть производственных затрат, и снижение спроса после новогодних праздников.
«Одежда и трикотажные изделия продолжили дешеветь. В условиях укрепления рубля расходы компаний на импортную продукцию и компоненты ее производства снизились. Также из-за низкого туристического сезона подешевел проезд в поездах дальнего следования», — рассказала эксперт.
Она отметила, что годовая инфляция ускорилась до 7,3% после 7,2% в декабре, но это было ожидаемо. После исчерпания разовых факторов и благодаря поддержанию высоких ставок в экономике инфляция продолжит снижаться. Также дальнейший рост цен сдержат расширение производства и стабилизация спроса.
Напомним, 13 февраля ключевая ставка Банка России была снижена до 15,5% годовых. По расчетам регулятора, в 2026 году годовая инфляция снизится до 4,5−5,5%, а в 2027 — приблизится к 4% и закрепиться на этом уровне в дальнейшем.