Белорусы могут получить штрафы, пользуясь банковской картой жены или мужа

Белорусов предупредили о штрафах за оплату банковской картой жены или мужа. Подробнее рассказали в телеграм-канал «МТБанка».
В финучреждении напомнили, что использование чужой карты в Беларуси является преступлением. Так как при передаче своей банковской карты третьему лицу нарушается договор с банком. Напомним, банковская карта принадлежит банку, который выдает ее во временное пользование по договору. Клиент является временным владельцем карты и по условиям договора PIN-код, CVC и СМС-пароли должен знать только человек, подписавший договор с банком.
— Передавать карту и информацию, связанную с ней, никому нельзя. Рассчитываться картой родственника или друга можно только при наличии доверенности, — подчеркнули в пресс-службе финучреждения.
При этом воспользоваться деньгами мужа либо жены, другого человека, законно белорусы могут при определенных условиях. Например, можно оформить дополнительную карту к счету. А еще деньги с карты близкого родственника можно перевести на свой счет, чтобы пользоваться ими законно.
