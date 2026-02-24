Белорусы могут получить штрафы, пользуясь банковской картой жены или мужа

В финучреждении напомнили, что использование чужой карты в Беларуси является преступлением. Так как при передаче своей банковской карты третьему лицу нарушается договор с банком. Напомним, банковская карта принадлежит банку, который выдает ее во временное пользование по договору. Клиент является временным владельцем карты и по условиям договора PIN-код, CVC и СМС-пароли должен знать только человек, подписавший договор с банком.