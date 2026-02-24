Ричмонд
Глава Беллегпрома Лазаревич сказала, из чего сделана каждая четвертая майка в Беларуси

Беллегпром сказал, из чего сделана каждая четвертая майка в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Беллегпрома Надежда Лазаревич рассказала, из чего сделана каждая четвертая майка в Беларуси, сообщает пресс-служба правительства.

Так, во время визита в Узбекистан Лазаревич назвала эту страну стратегическим партнером белорусской легкой промышленности и отметила заинтересованность в экспортных поставках. При этом она рассказала, что в Беларуси почти все ткани производят из узбекского сырья.

— Каждая четвертая майка, отшитая в Беларуси, отшита из хлопка Узбекистана, — указала глава Беллегпрома.

Также Лазаревич сказала о намерениях усилить кооперационные связи Беларуси и Узбекистана, поднять тему переработки шерсти. Еще планируются поставки белорусского кожевенного сырья в Узбекистан.

Тем временем Беларусь попала в топ импортеров российского растворимого кофе.

И мы писали, что белорусы могут получить штрафы, пользуясь банковской картой жены или мужа.

Ранее Нацбанк также озвучил ситуацию в банках Беларуси.