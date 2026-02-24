Reuters: Иран купит у Китая сверхзвуковые противокорабельные ракеты

Ракеты с дальностью около 290 км предназначены для прорыва корабельной обороны за счет полета на малой высоте и высокой скорости. По оценке экспертов, их развертывание усилит ударные возможности Ирана и создаст дополнительные риски для военно-морских сил США в регионе. Reuters не удалось установить предполагаемый объем поставок и сумму возможной сделки.