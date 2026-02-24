Ричмонд
Молдавия почти полностью опустошила хранилища газа, осталось 8 млн кубометров.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 24 фев — РИА Новости. Молдавия почти полностью опустошила хранилища природного газа, на сегодняшний день в запасах страны осталось 8 миллионов кубометров газа, сообщила пресс-служба компании-поставщика Energocom.

«Energocom использовал почти все запасы природного газа, созданные в рамках законодательного обязательства по хранению, в холодное время года 2025−2026, обеспечив тем самым покрытие пиков потребления и стабильность поставок на правом берегу Молдавии. На складах осталось около 8 миллионов кубометров», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

По данным на 1 ноября 2025 года, Молдавия хранила около 100 миллионов кубометров газа в Румынии и чуть более 30 миллионов кубометров на Украине. На территории самой республики хранилищ газа нет. Согласно местному законодательству, Молдавия обязана запасти к зиме не менее 15% от годового объема потребления страны.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля прошлого года действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

