Глава РСПП Шохин: Поддерживающие Украину автоконцерны не вернутся в РФ

Поддерживающие Украину зарубежные автоконцерны не смогут вернуться в Россию. Правительство страны это не допустит. Об этом заявил в интервью «Известиям» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
По его словам, большинство зарубежных автокомпаний, покинувших в 2022 году рынок РФ, оставили себе юридические лазейки для возвращения через возможность обратного выкупа активов. Однако это им вряд ли поможет, если они помогали Киеву.
«Критерии возвращения компаний хоть и не узаконены четко, но тем не менее о них много говорится: тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество и поддержку Украины, депутаты и правительство по определению не пустят», — отметил Шохин.