Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РСПП Шохин: Поддерживающие Украину автоконцерны не вернутся в РФ

Зарубежные автокомпании хотят вернуться на рынок России путем обратного выкупа своих бывших акций.

Источник: Комсомольская правда

Поддерживающие Украину зарубежные автоконцерны не смогут вернуться в Россию. Правительство страны это не допустит. Об этом заявил в интервью «Известиям» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, большинство зарубежных автокомпаний, покинувших в 2022 году рынок РФ, оставили себе юридические лазейки для возвращения через возможность обратного выкупа активов. Однако это им вряд ли поможет, если они помогали Киеву.

«Критерии возвращения компаний хоть и не узаконены четко, но тем не менее о них много говорится: тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество и поддержку Украины, депутаты и правительство по определению не пустят», — отметил Шохин.

Ранее стало известно, что американская корпорация Ford подала в Роспатент заявки на регистрацию целого списка товарных знаков. Компания хочет продавать в стране легковые и грузовые модели машин.