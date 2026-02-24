Доходы бюджета Ростова-на-Дону в 2026 году увеличили почти на 10%

«Доходную часть бюджета города предлагается увеличить в 2026 году на 5 миллиардов 887 миллионов рублей. Расходы бюджета города предлагается увеличить в 2026 году на 8 миллиардов 124 миллионов рублей с учетом вовлечения сложившихся на 1 января 2026 года оставшихся средств местного бюджета в объеме 2 млрд 229 миллионов рублей», — сказал представлявший проект изменений и.о. начальника муниципального казначейства города Иван Павленко.