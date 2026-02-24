Доходы бюджета Ростова-на-Дону в 2026 году увеличили почти на 10%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Депутаты Думы Ростова-на-Дону на очередном заседании внесли изменения в законопроект о бюджете на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Доходная часть бюджета текущего года выросла до 66,7 млрд рублей — на 9,5%, передает корреспондент ТАСС.
«Доходную часть бюджета города предлагается увеличить в 2026 году на 5 миллиардов 887 миллионов рублей. Расходы бюджета города предлагается увеличить в 2026 году на 8 миллиардов 124 миллионов рублей с учетом вовлечения сложившихся на 1 января 2026 года оставшихся средств местного бюджета в объеме 2 млрд 229 миллионов рублей», — сказал представлявший проект изменений и.о. начальника муниципального казначейства города Иван Павленко.
Он уточнил, что в 2027 году доходы вырастут на 4,8 млрд рублей. В 2028 году запланирован рост на 22,8 млрд рублей.
По словам Павленко, увеличены расходы на создание комфортной городской среды и благоустройство территории. Например, на оснащение детских игровых площадок выделено 155,1 млн рублей. Еще 354,4 млн рублей направлено на создание, обустройство и ремонт объектов спортивной инфраструктуры, включая реконструкцию пришкольных спортивных площадок и установку физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в микрорайоне Платовский.
Также Павленко отметил, что на сферу ЖКХ дополнительно направлено 3,7 млрд рублей. Средства пойдут на реконструкцию ливневой канализации, обследование многоквартирных домов, содержание и ремонт муниципального жилья, а также возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги.