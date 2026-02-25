Нацбанк уменьшил курс евро и курс доллара на 25 февраля

Национальный банк установил новые курсы валют на 25 февраля, среду. Так, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля стал выше.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На среду, 25 февраля, Национальный банк установил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8487 белорусского рубля, 1 евро — 3,3583 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7397 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими во вторник, 24 февраля, стали ниже курс доллара и курс евро, а курс российского рубля, наоборот, потяжелел в валютной корзине. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0018 белрубля, курс евро снизился на 0,0055 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0098 белрубля.
